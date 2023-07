INFO TF1/LCI - Violences urbaines à Marseille : des policiers de la BAC en garde à vue

Sorti du coma après plusieurs jours à l'hôpital, le patient prénommé Hedi s'est confié à La Provence. Il a expliqué à nos confrères que, ce 1er juillet au soir, il était sorti boire un verre avec son ami Lilian et que vers 2h du matin, ils devaient rejoindre leurs petites amies respectives quand ils ont été surpris par des policiers "en civil", "arme à la ceinture", "flash-ball autour du cou" et "matraques ". "Quand ils nous ont demandé ce qu’on faisait là, l’un d’eux avait son arme à la main, le doigt sur la détente, un autre a déplié sa matraque. Je crois qu’on n’a même pas eu le temps de répondre. J’ai bloqué un coup de matraque avec mon bras, on s’est retourné pour partir en courant. Et j’ai entendu un tir", a rapporté Lilian au quotidien régional.

Son ami Hedi est atteint d'une balle de flash-ball et s'écroule. Il se souvient que les individus l'ont ensuite "traîné dans une ruelle", "mis sur le dos", avant qu'on ne le laisse là "pour mort".

Victime d’une rupture d’anévrisme, Hedi a été transporté à l’hôpital par les patrons d'une épicerie voisine. Les médecins prendront en charge le patient dans le coma et découvriront "des morceaux de flash-ball" dans son crâne.

La garde à vue des policiers peut durer jusqu'à 48 heures.