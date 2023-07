INFO TF1-LCI - Violences urbaines : plusieurs interpellations à Besançon

Deux d'entre eux sont identifiés comme "ayant eu un rôle actif dans l'accomplissement des faits". Ils sont interpellés le 5 juillet. Un troisième est convoqué à la police judiciaire le mercredi 19 juillet ; il a été reconnu dans le groupe de six émeutiers que montrent les images de vidéosurveillance. Placé en garde à vue, il reconnaît lors de son audition avoir fugué du foyer dans lequel il vit pour aller à Besançon et "manifester à la suite du décès de Nahel". Il affirme avoir tiré un mortier d'artifice "par amusement" avant d'avouer avoir récupéré des cigarettes et des feuilles de tabac provenant du bureau de tabac pillé ainsi qu'une canette de l'épicerie saccagée. Toutefois, il nie avoir participé aux dégradations et pillages des commerces. À l'issue de sa garde à vue, il a été remis à son éducatrice et convoqué devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Besançon. L'audience se tiendra le 29 septembre prochain.