INFO TF1-LCI - Violences urbaines : nouvelles saisies de mortiers d'artifice en Île-de-France

À Aubervilliers tout d'abord, en Seine-Saint-Denis, les policiers ont organisé en début d'après-midi une opération de routine antifraude dans un restaurant asiatique situé quai Lucien Lefranc. Selon les informations rassemblées par la rédaction de TF1-LCI, les agents contrôlaient cuisines, contrats de travail et autres documents lorsqu'ils sont tombés sur une quarantaine de cartons de pétards ainsi que des mortiers de catégorie 2. Le poids total de cette saisie a de quoi impressionner : pas moins de 494 kilos. Interrogé sur ces articles, le gérant reste muet et "n'a pas pu en expliquer la présence et la provenance", selon le procès-verbal dressé à l'issue de l'intervention. Le gérant a été entendu librement pour "complicité par fourniture de moyens, détention d’engins pyrotechniques en vue de commettre des violences et dégradations" et s'est vu remettre une contravention de 5ᵉ classe.