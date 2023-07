Info TF1/LCI - Les services de police d'Île-de-France au ralenti en soutien aux agents de Marseille

Le directeur de la police nationale, Frédéric Veaux, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et les syndicats de police ont publiquement remis en cause l'incarcération du policier et indiqué souhaiter sa libération. À Marseille, les services de police fonctionnent au ralenti, alors que 300 à 600 policiers, fonctionnaires de la BAC et brigades de terrain ont déposé un arrêt maladie. Seules certaines urgences graves sont toujours prises en charge.