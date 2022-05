INFO TF1-LCI : Vol à main armée chez Chanel rue de la Paix à Paris

Les images postées par un témoin sur Twitter montrent un homme arrivant à moto près de boutique. Il se gare près d'une autre cylindrée déjà sur le trottoir, puis descend de son deux-roues. Le motard garde son casque sur la tête et semble faire le guet. Il a une arme longue à la main, qu'aucun passant ne semble voir.

Apparaissent ensuite sur les images deux autres individus sortant de la boutique, deux gros sacs en bandoulière, armes à la main, eux aussi, et remontent sur leur moto. Un troisième homme, lui aussi un sac à la main et armé, arrive ensuite et monte sur le deuxième deux-roues.

Les grosses cylindrées démarrent et quittent les lieux à vive allure en empruntant la rue Daunou. Selon des témoins, le braquage aurait duré une dizaine de minutes environ.