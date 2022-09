INFO TF1 - Il bernait les commissariats : le faux policier roi du "SpoofVOIP" interpellé

Le policier bidon trompait d’autant plus facilement son monde qu’il utilisait l’imparable technique dite du "spoofing" : il était techniquement capable de faire apparaître sur le combiné de ses interlocuteurs le vrai numéro du commissariat de son choix, peu importe où en France. Près de 80 commissariats se sont fait berner, tous convaincus au départ d’avoir simplement donné un coup de main confraternel. "C’est un des enseignements de cette affaire, reconnaît un bon connaisseur du dossier. Les policiers ont fait confiance trop rapidement, sous prétexte que leur interlocuteur utilisait l’alphabet radio de la profession, Alpha, Bravo, Charlie… Il faut être plus méfiant à l’avenir, et ne pas hésiter à passer un contre-appel par exemple."