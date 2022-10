INFO TF1 - Le gang des voleurs de Maserati sous les verrous

D’après l’enquête, les véhicules ne restaient pas bien longtemps entre les mains du commando. Les suspects les revendaient à leurs contacts, tous capables de payer ces Maserati rubis sur ongle, évidemment en espèces. Ces repreneurs étaient tous très peu regardants sur la provenance des modèles, et rarement intéressés par une facture ou une garantie. Parmi ces sulfureux acheteurs, des membres de la criminalité organisée française, généralement très friande de ce type de voitures...

Les deux chefs présumés de l’équipe, âgés de 24 et 28 ans et déjà connus des services, ont été interpellés les 2 et 3 octobre dernier, dans les Hauts-de-Seine. En garde à vue, tous les deux ont alterné entre phases de mutisme et d’amnésie. Dans de rares et laborieuses réponses, ils ont clamé leur innocence, jurant n’avoir aucun lien avec les faits reprochés.

Des cris d’innocence qui ont visiblement peu ému le juge d’instruction parisien chargé du dossier. Les deux hommes ont été mis en examen ce jeudi 6 octobre pour "vol en bande organisée", et dorment désormais sous les verrous.