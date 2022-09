INFO TF1 - Le "magicien" du vol de cartes bancaires sous les verrous

À seulement 35 ans, il fait déjà figure de vieux client des services de police. Les limiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la PJ parisienne n’ont donc pas été très surpris de remonter sa trace au début de l’été. Mayser H. ne devait pas l’être beaucoup non plus quand il a vu la BRB l’interpeller en pleine rue à Paris le 28 juin dernier. Le "Groupe de répression des vols à la fausse qualité" suivait attentivement ses faits et ses gestes, persuadés que celui qu’on surnomme "le magicien" était repassé à l’action.

Mayser H. a été condamné le 31 août dernier en comparution immédiate par le Tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à trois ans de prison ferme. La justice l’a reconnu coupable de 18 faits au total, des vols commis chaque fois aux dépens de personnes vulnérables.

Son scénario était parfaitement rôdé. Dans les rues de Paris comme de Seine-Saint-Denis, le suspect ciblait d’abord ses "proies", des hommes ou des femmes, seuls et surtout âgés, souvent à proximité de parcmètres. Il parvenait chaque fois à convaincre ses futures victimes de lui prêter leur carte bancaire, utilisant systématiquement des arguments "bidons" pour obtenir gain de cause. Il expliquait généralement et le plus sérieusement du monde qu’il avait perdu sa propre carte bleue, et qu’il devait impérativement régler sur l’horodateur le tout aussi fantaisiste stationnement de son prétendu véhicule. En une seconde, la carte bancaire terminait dans sa poche, ni vu ni connu.