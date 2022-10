INFO TF1 - Meurtre de Lola : la principale suspecte a reconnu les faits avant de se rétracter

Les aveux donnés par la suspecte, jugés détaillés et circonstanciés, risquent de peser lourd dans la balance des magistrats instructeurs. La meurtrière présumée pourrait bien être mise en examen pour assassinat, si la thèse de la préméditation est bien retenue par les juges d’instruction. La jeune femme, si elle est condamnée, risquerait alors la prison à perpétuité.

La suspecte est présentée depuis ce lundi matin à un juge d'instruction, en vue d'une mise en examen pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie. Le ministère public a, d’ores et déjà, réclamé son placement en détention provisoire.

La mise en cause a un casier judiciaire vierge. En situation irrégulière sur le territoire français, elle fera ces prochaines semaines l’objet d’expertises psychiatriques. Mais son état de santé mentale a été jugé compatible avec son placement en garde à vue, et rien ne démontre à ce stade une abolition de son discernement au moment des faits commis vendredi soir.