Quand la petite escroquerie d'un lycéen de 15 ans met les services anti-terroristes sur les dents

Les membres de la "Crim' " tirent soigneusement le fil des jours durant, et finissent par obtenir un nom. Celui d'un adolescent de 15 ans, domicilié dans le nord de Paris chez son père, inconnu des services de renseignement ou de la justice. Vendredi 18 février, il est arrêté à l'aube, et placé en garde-à-vue au "Bastion", les locaux de la PJ parisienne, pour potentiellement 96 heures d'interrogatoire. Son père, présenté comme proche de la mouvance d'ultra-gauche, est lui aussi interpellé car plusieurs produits chimiques sont retrouvés au domicile familial en perquisition.

Face aux policiers d’élite, le jeune homme passe vite à table. Il dément immédiatement être radicalisé et nie en bloc avoir voulu commettre un attentat terroriste. Le plus sérieusement du monde, il raconte avoir tout bêtement mis sur pied une banale escroquerie. Le suspect livre sans se faire prier son modus operandi, qui est pour le moins déroutant...

Dans un premier temps, sous une fausse identité, il commande en ligne un smartphone auprès d'une société de reconditionnement. Une fois son téléphone portable arrivé à bon port, il prétend auprès du fournisseur que l'appareil est défectueux, qu'il va donc le renvoyer et réclamer de ce pas un remboursement. C'est là que l'adolescent, décrit comme "malhonnête mais surtout très malin", se transforme en savant fou.

Dans le carton qu'il prépare pour renvoyer le smartphone soi-disant abîmé - qu'il se gardera finalement bien de rendre - le lycéen a installé un dispositif rudimentaire mais ingénieux. Dès que les employés de l'entreprise ouvriront le colis, de l'acétone sera propulsé et effacera immédiatement toute trace d'encre. Noms, adresses et autres références écrites sur les bordereaux du carton partiront alors en fumée, purement et simplement effacées en quelques secondes seulement. Le même dispositif qui a poussé le transporteur DHL à alerter les autorités...