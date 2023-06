INFO TF1 - Règlement de comptes : tué pour une dette de... 20 euros

Ses tueurs, froids et méthodiques, ne lui avaient laissé aucune chance. Casqués et gantés, ils avaient guetté la sortie de leur "proie" du Centre de semi-liberté de Nanterre, en banlieue parisienne, alors que le soleil n'était pas encore levé. Il est 6h30 du matin ce vendredi 31 mars 2023, quand leur cible sort du quartier pénitentiaire pour monter dans sa voiture, garée tout près de là. C'est là, alors qu'il entre dans son véhicule, que le commando armé fonce sur cet homme âgé de 28 ans et l'abat froidement de deux balles dans le thorax. La victime décède quelques minutes plus tard. Voyou des cités de Sevran (Seine-Saint-Denis), il terminait de purger une peine de 10 ans de prison pour sa participation à un meurtre. Il espérait prochainement retrouver la liberté...

Après des mois d'intenses investigations, les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine viennent d'arrêter les deux assassins présumés. Les deux suspects, âgés de 23 et 28 ans, ont été interpellés le 12 juin dernier dans les rues de Massy (Essonne) et de Nanterre (Hauts-de-Seine). La PJ du département était sur leurs traces depuis de longues semaines, et n'avait pas raté grand-chose de leurs cavales en Vendée et en région marseillaise. Écoutes téléphoniques, surveillances, analyses ADN... le travail de fourmis des "limiers" de la PJ leur avait rapidement permis d'avoir vent de deux dealers du coin partis subitement en cavale. Tous les deux opéraient sur un point de deal de la cité Zilina, un quartier populaire situé à quelques encablures à peine du centre de semi-liberté, où la victime était incarcérée.