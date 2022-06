INFO TF1 - Victime de "fake news", Francis Lalanne réclame l’assignation de Twitter

Ces attaques ont cette fois "un caractère artificiel et massif" et présentent "un risque évident d’altération de la sincérité du scrutin", d’après le défenseur de Francis Lalanne. Aux yeux de maître Ludot, ces tweets tombent sous le coup d’une récente loi, voulue par le président Emmanuel Macron, destinée depuis novembre 2018 à lutter contre la "manipulation de l’information" en période électorale. "C’est une loi efficace et très utile", explique le conseil du chanteur. "Si elle est bien appliquée, elle peut être redoutable contre les dérives des réseaux sociaux."

Une fois saisi, un juge parisien devra en moins de 48 heures statuer sur cette requête. Le réseau social aura alors lui aussi deux jours pour supprimer ou non les messages pointés du doigt par le candidat. En cas de retard, l’entreprise devra verser une amende de 1000 euros par jour.