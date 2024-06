Joe Biden est en visite en France jusqu'à dimanche dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement. Le président des États-Unis Joe Biden a atterri ce mercredi matin à Orly accompagné de son épouse. Et l'arrivée du couple n'est pas passée inaperçue dans la capitale, causant d'importantes difficultés de circulation.

Des véhicules de police partout, des fonctionnaires armés aux portes de Paris et le périphérique tout simplement fermé... L'arrivée du président des États-Unis et de son épouse ce mercredi matin sur le sol français n'est pas passée inaperçue.

C'est peu avant 10h que l'avion de Joe Biden a atterri à l'aéroport d'Orly, engendrant la fermeture du boulevard périphérique entre les portes de Gentilly et d'Asnières. La circulation a également été interdite toute la matinée sur des portions de l'A13, l'A6a et l'A6b, selon Sytadin.

De quoi faire enrager des centaines d'automobilistes, bloqués aux portes de Paris et qui n'avaient pas été alertés de ces fermetures en amont.

Plusieurs périmètres de sécurité et interdictions

Dans la matinée, la préfecture de police de Paris (PP) a pourtant publié un communiqué de presse pour mentionner les perturbations de trafic engendrées par la visite du chef d'État américain... mais sans mentionner le périphérique. Un document envoyé à 8h15, dans lequel la PP alertait sur les moyens exceptionnels déployés pour assurer la sécurité du couple présidentiel pendant sa visite, ainsi que de périmètres de sécurité établis.

Du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin 2024, un périmètre a ainsi été mis en place dans une zone autour de la rue Scribe, entre la place Charles Garnier et le boulevard des Capucines, et pour le samedi 8 juin de 7h30 à 14h puis de 14h à 23h dans un périmètre large autour de l’avenue des Champs-Élysées, depuis la place de l’Étoile jusqu’à la place de la Concorde.

"La circulation des véhicules sera interdite, et les piétons auront l’obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages", souligne la préfecture de police de Paris. "Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales, doivent accéder à l’intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à se signaler auprès de l’autorité de police sur place."

Elle précise par ailleurs que, dans ce périmètre, sont aussi interdits : "Les rassemblements de nature revendicative, le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens." Idem pour ce qui est de "l’accès des animaux dangereux".

Aéronef et hélicoptère

En outre, un arrêté préfectoral autorise ce mercredi 5 juin de 9h à midi "la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur un hélicoptère, à Paris et dans le Val-de-Marne, aux fins de régulation des flux pour assurer la sécurité du cortège présidentiel à son arrivée". Même chose de ce mercredi à 7h30 jusqu’à dimanche à 14h, pour les caméras installées sur un aéronef à Paris.