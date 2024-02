La DGSI alerte les forces de l'ordre sur de possibles opérations de déstabilisation russes

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), alerte les forces de l'ordre sur de potentiels actes de déstabilisation à attendre en France de la part de la Russie. Ces délits, parfois commandités par la Russie à des intermédiaires, viseraient à "amplifier les dissensions au sein de la société française". Les services de renseignement demandent aux policiers et gendarmes de faire remonter ce type d'affaires.

Le renseignement français s'inquiète de possibles ingérences russes dans l'Hexagone. Dans une note envoyée il y a quelques jours aux directeurs de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et au préfet de police de Paris, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, demande à leurs services de redoubler de vigilance sur les "signaux faibles" qui pourraient indiquer l'implication des services secrets russes dans certaines affaires.

Ce texte, consulté par le service police-justice de TF1-LCI, indique notamment que la DGSI et ses partenaires internationaux "ont observé la mise en œuvre par les services de renseignement russes dans plusieurs pays européens de modes opératoires alternatifs mobilisant des proxies". Concrètement, un proxy est un individu recruté par un service de renseignement pour accomplir des missions qu'il ne souhaite pas accomplir directement, ce qui rend ces opérations plus difficilement détectables.

Graffitis, stickers, flyers... mais aussi de possibles actions violentes

Les actions menées par ces intermédiaires pour le compte de la Russie sont souvent des délits de droit commun. Il s'agit de la dégradation de biens publics (graffitis, tags), de l'affichage de stickers sur les bâtiments ou encore de la distribution de flyers. Toutefois, dans sa note, la DGSI n'exclut pas que des actions de nature violente puissent être commanditées, comme par exemple des agressions de ressortissants ukrainiens ou de dissidents russes.

Les messages diffusés lors de ces opérations visent à "amplifier les dissensions au sein de la société française" sur plusieurs sujets tel que la réforme des retraites, le conflit israélo-palestinien ou le dénigrement des Jeux olympiques, par exemple. L'objectif peut aussi être de soutenir ouvertement les intérêts de la Russie, tout en dénonçant la politique étrangère de la France, des États-Unis et de l'Otan.

Identifier les "signaux faibles" d'une trace russe

Dans le "contexte géopolitique actuel, et alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux olympiques", la DGSI demande donc aux forces de l'ordre de "sensibiliser les services de sécurité publique susceptibles d'être amenés à traiter ce type de dossiers". L'enjeu ? Former les policiers et les gendarmes à détecter les "signaux faibles" permettant d'identifier une trace russe dans le cadre d'une affaire. Plusieurs indices doivent alerter les agents, précise la DGSI : l'implication d'un membre d'une communauté russophone, la supervision d'un intermédiaire, la rémunération à la tâche en cryptomonnaie, l'usage d'une messagerie cryptée...

Fin octobre, en plein conflit entre Israël et le Hamas palestinien, des dizaines d'étoiles de David bleues apposées au pochoir avaient ainsi été découvertes sur des façades d'immeubles à Paris et en banlieue. Un couple de Moldaves avait été interpellé et le commanditaire présumé, un homme d'affaires moldave prorusse, identifié. La France avait alors condamné une "ingérence numérique russe" dans cette affaire.