Injections illégales de botox : deux sœurs jugées ce mercredi dans le Nord

Les deux soeurs ont été arrêtées en mai à Valenciennes après "des injections sur plusieurs clientes, pour des tarifs allant de 200 à 400 euros".

Les enquêteurs ont alors retrouvé "une centaine de seringues et de fioles d'acide hyaluronique et de botox, pour la plupart d'origine étrangère", dont certaines périmées, ainsi que "plus de 14.000 euros en liquide".

Les produits présentaient un taux de bactéries jusqu'à "cinquante fois supérieur aux seuils maximum autorisés", selon les gendarmes.

Au 17 août, jour où s'est tenue une audience de renvoi, trente victimes présumées s'étaient portées parties civiles, dont un homme. Ce dernier dénonce également "un acte d'intimidation en vue de (le) déterminer à ne pas porter plainte". Les deux sœurs lui auraient dit "Enfant de putain, fils de pute, on va te brûler", avait rapporté la juge lors de cette audience.