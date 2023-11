Inondations en Charente : un homme de 70 ans meurt noyé

Les inondations qui ont suivi le passage des tempêtes Ciaran et Domingos sur la façade atlantique, ont causé la mort d'un septuagénaire ce mardi après-midi à Fontclaireau, au nord d'Angoulême. Alors que le fleuve Charente est en vigilance orange crue et pourrait atteindre les 5 mètres dès mercredi, selon Vigicrues, l'homme, propriétaire d'un moulin au bord de l'eau, et un proche, âgé d'une cinquantaine d'années, ont été emportés par les eaux, rapporte la Charente Libre.