Insécurité : que disent les chiffres du ministère sur la délinquance des étrangers en région parisienne ?

Comme l’explique Le Parisien, cette grande étude évoque notamment la délinquance des étrangers. Selon l’étude, près de 93% des individus mis en cause dans des vols sans violences dans les transports de la région sont identifiés comme étant des étrangers. En ce qui concerne les vols avec violence, ce serait près de 8 individus sur 10 mis en cause qui seraient d’origine étrangère.

L’étude se concentre également sur les agressions et vols supposément commis par des personnes de nationalité étrangère dans la capitale. Selon les chiffres mis en avant par Interstats, 63% des vols sans violence, 42% des vols avec violence et 32% des coups et blessures volontaires sont réalisés par des personnes de nationalité étrangère.

Le document indique notamment que les ressortissants maghrébins sont la première représentation étrangère, avec près de 39% de mis en cause pour les vols sans violence, et 28% en ce qui concerne les vols avec violence, devant les ressortissants d’origine africaine (8 et 9%) et les Européens (9 et 2%).