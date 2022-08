Intempéries : deux blessés graves en Corrèze après la chute d'un arbre dans un camping

Un drame s'est produit au beau milieu de la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août, en Corrèze. Un arbre s'est écrasé sur deux tentes de camping et une caravane, au camping de Collonges-la-Rouge, probablement à cause des fortes intempéries.

En tout, quatre personnes ont été blessées : deux légèrement et deux plus grièvement, selon La Montagne. Il s'agirait d'un homme de 76 ans et d'une femme de 69 ans. Cette dernière a été transportée en urgence absolue au centre hospitalier de Brive. L'arbre est tombé sur sa caravane et elle a dû être réanimée sur place après un arrêt cardiaque. Son mari a été transporté dans le même hôpital.