Crues dans le Gard : six personnes, dont deux enfants, portées disparues

Un automobiliste a été emporté par les intempéries dans le Gard ce samedi soir. Il tentait de traverser un pont submergé, malgré les appels des autorités à ne pas circuler. Cinq autres personnes sont portées disparues ce dimanche matin, selon la préfecture.

Six personnes sont portées disparues ce dimanche matin dans le Gard, a annoncé la préfecture du département, après une nuit marquée par les intempéries. Un père et ses deux enfants de 4 et 13 ans ont été emportés à Dions, au nord de Nîmes, vers 23H30 samedi, et deux autres personnes à Goudargues, dans le nord du département, dimanche vers 05H00, a précisé lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.

La sixième personne est un automobiliste de 62 ans qui avait déjà été porté disparu samedi soir. Il a été emporté vers 19h45 alors que la voiture dans laquelle il se trouvait tentait de traverser un pont submergé à Gagnières, malgré les appels des autorités à ne pas circuler.

L'autre occupant de la voiture, âgé de 42 ans, a quant à lui réussi à sortir du véhicule et s'est réfugié dans un arbre, avant d'être pris en charge par les pompiers.

Ce dimanche matin, le département du Gard est toujours en vigilance orange crues, tout comme les départements du Var, de la Lozère, de l'Aveyron, de l'Ardèche, de la Charente-Maritime et de la Gironde. Météo France a aussi placé les Alpes-Maritimes en vigilance pluie-inondation. Des cumuls de pluie importants ont été enregistrés localement dans ces départements.