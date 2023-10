Manifestations pro-palestiniennes : aux préfets "d'apprécier" si elles doivent être interdites "au cas par cas"

Interrogé le jeudi 12 octobre au matin sur France Inter pour savoir s'il était opposé à ces manifestations pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que tout dépendait des organisateurs et de la cause. "Si c'est pour la cause palestinienne, c’est une cause respectable. D’ailleurs la France a toujours considéré et je considère qu’il faut deux États, un israélien et un palestinien. Mais si c’est une manifestation de soutien au Hamas, ou de soutien à l’action qu’ont faite une partie des Palestiniens contre Israël, c’est non", avait déclaré le ministre.

"Nous avons interdit (les manifestations, NDLR), au cas par cas, toutes jusqu'à présent. Les manifestations qui soutenaient l’intifada, qui appelaient à la 'haine des juifs", avait poursuivi Gérald Darmanin, estimant que "les personnes qui appellent à ces manifestations" n'étaient "pas des enfants de chœur."

Peu après cet entretien, dans un télégramme que LCI-TF1 avait pu consulter, il ordonnait l'interdiction de toutes les manifestations propalestiniennes estimant que les rassemblements de ce type, dans un contexte de guerre, sont "susceptibles de générer des troubles à l'ordre public."