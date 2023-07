Interpellation de Youssouf Traoré : l'IGPN saisie de deux enquêtes pour violences volontaires aggravées

La vidéo de leur arrestation a suscité l'indignation de plusieurs élus de gauche. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, leur a répondu qu'il "assumait pleinement" l'interpellation de Youssouf Traoré. Pour Assa Traoré, sa sœur, ce dernier a été victime d'un "guet-apens". La vidéo documentant son arrestation a "réveillé beaucoup de choses. Mon frère (Adama) est mort exactement de la même façon", a-t-elle confié.

Des associations, syndicats et partis politiques classés à gauche (parmi lesquels LFI, EELV, CGT et Solidaires) ont appelé à une nouvelle "mobilisation large" contre les violences policières samedi à Paris. Mais le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé que ce rassemblement serait interdit, "ainsi que toute autre manifestation en lien direct avec les émeutes" jusqu'au 15 juillet.