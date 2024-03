INTERVIEW - "Ils y croient" : 40 ans après la mort du petit Grégory, ses parents relancent l'enquête

À la demande des époux Villemin, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a réclamé, mercredi 20 mars, que de nouvelles analyses et comparaisons ADN soient réalisées. Pourquoi les parents du petit Grégory ont-ils demandé ces analyses complémentaires ? Dans quel état d'esprit sont-ils ? Les précisions de leur avocate dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Nouveau rebondissement dans une affaire vieille de quarante ans. La justice a ordonné "des expertises complémentaires" dans l'affaire du petit Grégory Villemin, a indiqué jeudi 21 mars le procureur général à Dijon.

Une décision répondant "à des demandes d'actes de la partie civile", à savoir les parents du petit Grégory, Christine et Jean-Marie Villemin. "Ce qui les anime, c'est cette soif de connaître, quarante ans après", explique sur TF1 Me Marie-Christine Chastant-Morand, l'une de leurs avocates. Le 16 octobre 1984, le corps de leur fils, âgé de quatre ans, avait été retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne (Vosges). "Nous estimions que, par rapport à l'ADN, il y avait des compléments pouvant être sollicités, pouvant être exécutés", poursuit-elle.

Des investigations qui pourraient être diligentées sur les voix du corbeau Me Marie-Christine Chastant-Morand, avocate des époux Villemin

Ces nouvelles expertises consisteront à comparer les ADN retrouvés sur le corps et les vêtements de Grégory et ceux des différents membres et proches de la famille du petit garçon. "Il y a autre chose que nous n'avions pas vraiment abordé depuis la réouverture du dossier, ce sont les investigations qui pourraient être diligentées sur les voix du corbeau", précise Me Marie-Christine Chastant-Morand dans la vidéo en tête de cet article.

"Nous avons des enregistrements dans le dossier du corbeau, et l'intérêt est de savoir s'il est possible, au vu des progrès de la science (...), de faire parler ces cassettes", poursuit l'avocate. Si les enquêteurs s'étaient d'abord orientés vers un cousin du père, l'affaire s'est finalement concentrée sur un autre profil, auteur de nombreuses lettres anonymes menaçantes envers la famille Villemin, sans parvenir à lever le mystère. Les ADN retrouvés sur certains courriers seront également analysés lors de ces nouvelles expertises.

Les parents de Grégory Villemin avaient demandé en septembre dernier la réalisation de ces nouvelles expertises, obtenant ainsi gain de cause. "Ils n'ont jamais renoncé à connaître la vérité, cette recherche est véritablement ancrée en eux. C'est la raison pour laquelle ils sont satisfaits, ils ont sollicité ces mesures (...), ils y croient et ils pensent que la science peut les aider", martèle Me Marie-Christine Chastant-Morand.