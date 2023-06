Disparition de Delphine Jubillar : jusqu'à quand son mari Cédric peut-il rester en détention ?

Après deux ans et demi d'enquête, Delphine Jubillar n'a pas été retrouvée. Pourtant, son mari pourrait ne pas rester en prison...

Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et encourt de ce fait une peine de réclusion criminelle de 30 ans. Depuis la loi de 2000, ce n'est plus le juge d'instruction qui décide de la détention provisoire, mais le juge des libertés. Ce juge des libertés et de la détention étudie attentivement chaque dossier et tient un débat contradictoire au terme duquel il prend sa décision : détention provisoire, contrôle judiciaire, bracelet électronique ou remise en liberté pure et simple. En matière criminelle, un premier mandat de dépôt d'un an est délivré par le juge des libertés et de la détention. Ensuite, il est renouvelable de six mois en six mois, après un passage à cette occasion du détenu devant le juge des libertés et de la détention. La durée maximum, dans le cas de M. Jubillar, est de trois ans de détention provisoire maximum, à savoir donc le 18 juin 2024. Si cela dépassait trois ans, ce monsieur serait remis en liberté d'office.