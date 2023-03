INTERVIEW EXCEPTIONNELLE - Emmanuel Macron invité des JT de 13H de TF1 et de France 2 ce mercredi

Sa prise de parole était attendue. Emmanuel Macron sera interviewé ce mercredi en direct dans les JT de 13H de TF1 et de France 2 par Marie-Sophie Laccarau et Julian Bugier. Le chef de l'État répondra aux questions que se posent les Français après un début de semaine sous haute tension autour de la réforme des retraites et alors que la motion de censure portée par le groupe Liot à l'Assemblée nationale a été rejetée à seulement neuf voix près.