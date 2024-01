Nice : "Agressée pour une histoire de chiens, ma sœur de 80 ans est entre la vie et la mort"

Le 24 janvier, Claude Kojic, 81 ans, a été agressée par une femme alors qu'elle promenait son chien dans un parc de Nice (Alpes-Maritimes). Laissée inconsciente au sol, elle est aujourd'hui à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, et l'auteure des coups a été interpellée et sera jugée pour ces faits. La sœur de la victime témoigne auprès de TF1info.

"Tout ce que je veux, c'est qu'elle survive ! Le 3 février, c'est son anniversaire, elle devrait avoir 81 ans, j'espère qu'elle sera toujours parmi nous", plante Liliane Brocchi, 76 ans, une semaine jour pour jour après les faits. Mercredi 24 janvier, sa sœur Claude Kojic, avec qui elle vit depuis 2006 à Nice (Alpes-Maritimes) a été violemment agressée en pleine journée dans le square Arson, qui se situe derrière leur appartement.

"Comme tous les jours, ma sœur a descendu Fiona, sa petite chienne Shih Tzu, aux environs de 9h du matin dans ce square où se retrouvent plusieurs chiens et leurs propriétaires. Là, elle a croisé cette jeune femme arrogante, avec qui, comme d'autres personnes, elle avait déjà eu des mots. Ma sœur lui a dit de garder son chien, qui est un gros chien, avec elle car Fiona en a peur. Là, la jeune femme s'est énervée, l'a attrapée par le col de son manteau, l'a secouée et l'a poussée vers l'arrière. Ma sœur est tombée et s'est cognée violemment la tête sur le macadam. La jeune femme est partie et l'a laissée là, comme ça, inconsciente au sol...", relate Liliane Brocchi à TF1info, confirmant une information de Nice-Matin.

L'auteure présumée a été mise en examen

Après avoir repris ses esprits, Claude Kojic a pu se relever avec l'aide d'un passant. Et c'est avec l'une de ses voisines qu'elle est retournée chez elle. "Quand elle est arrivée, elle a sonné. J'ai trouvé ça étrange dès le départ car elle ouvre toujours la porte avec ses clés. La voisine m'a racontée que ma sœur avait été agressée. J'ai dit à Claude de s'asseoir dans le fauteuil et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas. Elle avait la bouche qui commençait à se tordre, elle commençait à faire un AVC..", poursuit-elle.

Liliane Brocchi appelle immédiatement les pompiers, qui conduisent sa sœur à l'hôpital. "Aujourd'hui, ma sœur est paralysée sur côté gauche, elle ne peut pas déglutir, elle va devoir être sondée par l'estomac pour pouvoir se nourrir. Ma sœur de 80 ans a été agressée pour une histoire de chiens et est aujourd'hui entre la vie et la mort. Voilà le triste résultat de tout ça", déplore la septuagénaire, la voix pleine d'émotion.

L'agresseuse présumée, âgée de 28 ans et sans mention sur son casier judiciaire, a rapidement été retrouvée par les enquêteurs de police grâce notamment aux images extraites des caméras de vidéosurveillance de la ville. Elle a été interpellée vendredi dernier, deux jours après les faits. Placée en garde à vue, elle a été, à l'issue de la mesure, mise en examen dimanche pour "violences volontaires sur personne vulnérable suivies d’infirmité permanente" avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nice.

"J'espère que cette femme sera jugée et condamnée. Elle a détruit nos vies. Ma sœur était en pleine forme, elle faisait dix ans de moins que son âge. Aujourd'hui, on ne sait même pas si elle va s'en sortir !", conclut Liliane Brocchi.