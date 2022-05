Vols, violences et fraudes autour du Stade de France : "Jamais les policiers n'avaient vu un tel chaos"

Plusieurs policiers du syndicat présents sur place, samedi soir, ont décrit la situation à leurs supérieurs. Selon eux, les supporters étrangers étaient pris pour cible. "Beaucoup de supporters anglais et espagnols avaient retiré, et/ou changé pour les Britanniques, des sommes importantes d'argent pour avoir du cash pour la soirée. Par ailleurs, de très nombreux supporters sont venus très alcoolisés, les rendant évidemment moins vigilants - et pour certains plus vulnérables -, ce qui n'a pas échappé à certains. La foule a également profité aux malfaiteurs, qui ont pu souvent plus facilement commettre des délits et prendre la fuite en se fondant après dans la masse. On avait là un cocktail qui a permis aux voleurs à la tire de 'travailler' un maximum", insiste Grégory Goupil.

Les fonctionnaires sur place ont donc assisté à des scènes de vols répétées et sans précédent, sans presque pouvoir intervenir tant elles étaient multiples. "Les collègues nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de mineurs isolés, essentiellement des Nord-africains, regroupés et hyperactifs. La délinquance locale était aussi présente, mais ça n'était pas dominant du tout, selon eux. Une chose est sûre, les pickpockets sont venus en nombre pour voler du cash, des portefeuilles ou des téléphones, parfois même à des malvoyants ou des personnes en fauteuils roulants. Selon eux, il y avait tellement de vols en flagrant délit qu'ils ne pouvaient pas interpeller tout le monde. Ils ont donc récupéré et restitué les téléphones quand ils le pouvaient. Ils ont même vu un aveugle et un homme en fauteuil roulant se faire voler des biens personnels."