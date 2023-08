Irak : un soldat français en mission décède dans un accident de la circulation

"La France s'associe à la peine de sa famille et de ses frères d'armes", a encore précisé le ministre, alors que président s'est associé "à la douleur de sa famille et de ses proches". L'Élysée précise encore que "le chef de l'État réaffirme son soutien au peuple et aux autorités irakiennes et la détermination de la France à continuer d'oeuvrer à leurs côtés pour l'instruction de leurs forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme".