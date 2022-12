À Lyon, un étudiant iranien se jette dans le Rhône pour dénoncer la répression dans son pays

Dans deux messages, un en farsi et un en français, publiés sur Instagram, l’étudiant lyonnais annonce clairement l’intention politique de son geste envers son pays d’origine auquel il était grandement attaché. "La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose", affirme-t-il. "J'ai décidé de me suicider dans le fleuve du Rhône, c’est un challenge pour montrer que nous Iraniens, nous sommes très fatigués de cette situation (...). Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort à ce moment-là, mais je suis content parce que je choisis cette voie sans aucun stress. Je ne suis pas triste, j’ai décidé de faire ça pour montrer à tout le monde que les Iraniens ont besoin d’aide", explique-t-il, appelant à l’aide internationale. "S'il vous plait, donnez votre attention sur notre pays. Ils sont seuls, la police et le gouvernement sont extrêmement violents contre les gens", ajoute-t-il.