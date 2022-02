Isabelle Balkany hospitalisée après une tentative de suicide, selon son époux Patrick

La justice a révoqué, jeudi, le placement sous bracelet électronique de Patrick et Isabelle Balkany, condamnés pour "fraude fiscale massive", ouvrant la voie à l'incarcération de l'ancien maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse. La cour d'appel de Rouen a ainsi confirmé, jeudi, la décision du tribunal d'application des peines d'Évreux (Eure). Cette décision fait suite à de multiples manquements des deux anciens élus dans leur manoir de Giverny, où ils étaient assignés à résidence depuis mars. Une centaine d'"incidents" ayant fait sonner leurs bracelets ont été recensés depuis mars 2021.

"Je trouve la décision totalement inique. J'ai toujours respecté les règles concernant les sorties, de 14h à 18h en semaine et de 14h à 17h le week-end", s'est révolté l'ancien baron de la droite, ami de Nicolas Sarkozy. "J'avais juste demandé, à maintes reprises, au juge de pouvoir me rendre au portail. Je ne suis jamais sorti de la propriété", ajoute-t-il, estimant que "c'est totalement injustifié". L'avocat de l'ancien édile, Romain Dieudonné, est, lui aussi, monté au créneau, dénonçant auprès de l'AFP une décision "inquiétante en droit et en fait" en raison de l'état de santé de son client.