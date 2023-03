Isère : 14 blessés dans un accident de bus transportant des enfants, deux "en urgence absolue"

Grave accident en Isère. D'après un communiqué de la préfecture du département, un car est sorti de route ce samedi peu avant 9h au niveau de la commune de Corps. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, il aurait fait une chute de six mètres en contrebas sur la Nationale 85.

Le véhicule transportait 46 personnes, dont 6 adultes et 40 enfants de primaire, informe la préfecture. Au total, 14 ont été blessées dans l'accident, indique-t-elle. Deux personnes se trouvent "en urgence absolue", le conducteur et un accompagnant adulte. Douze autres - un adulte et 11 enfants - sont en "urgence relative", précise le communiqué. Ils sont en cours d'évacuation "vers les hôpitaux adaptés à l'état des victimes".