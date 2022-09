En Isère, 38 clandestins retrouvés saufs dans un véhicule utilitaire

"On a retrouvé 38 personnes d'origine indo-pakistanaises dans la partie utilitaire d'un fourgon de type utilitaire, un Renault Master, qui venait visiblement d'Italie et qui était à destination du Portugal", a détaillé un membre du peloton d'autoroute à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Dauphiné Libéré. "On pense qu'ils n'avaient pas encore fait énormément de route, on n'a pas de problématique de santé à déclarer", a ajouté le gendarme.