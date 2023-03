Accident d'un car scolaire dans l'Isère : le malaise du chauffeur confirmé

"Dans un virage, le conducteur a continué tout droit et le car a fait une chute dans les bois jusqu’au torrent (....). Heureusement, les enfants étaient tous attachés", avait expliqué le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant dans un communiqué, peu de temps après l'accident. Le scénario du pire a par chance été évité. Seuls trois adultes, dont le conducteur et sa compagne, ont été hospitalisés samedi au CHU de Grenoble en urgence relative. Dix-huit enfants, blessés légers, ont pu de leur côté quitter l'hôpital et rentrer à Paris avec leurs camarades dans la soirée.

La route Napoléon, une nationale souvent tortueuse et avec des portions très pentues qui relie Grenoble à Gap est connue pour sa dangerosité, donnant lieu à de fréquents accidents mortels de la route, dont un en juillet 2007 qui avait coûté la vie à 26 pèlerins polonais.