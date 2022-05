Cold case en Isère : la disparition d'une mère de famille élucidée 36 ans après

Le 22 mai 1986, vers 15h30, Marie-Thérèse Bonfanti, témoin de Jehovah, tout comme son mari, un employé d'une cartonnerie, effectuait, comme elle le fait depuis plusieurs années, une tournée de distribution de journaux gratuits dans les boites à lettres de la Rochette (Savoie) et de Pontcharra (Isère), ou elle habitait depuis plusieurs années.

Avant de partir pour sa tournée, la jeune femme avait confié ses deux enfants, âgés de 4 ans et six mois, à une voisine en lui disant qu'elle serait de retour vers 16h30. Elle n'est jamais rentrée. Son véhicule, chargé de piles de journaux, avait été retrouvé abandonné, portières ouvertes, son sac à main posé sur un siège, dans une impasse située sur l'itinéraire qu'elle empruntait habituellement pour sa tournée, et non loin d'une maison délabrée.