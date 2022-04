Isère : les gendarmes abattent un homme qui les menaçait avec un cutter

"Malgré plusieurs sommations pour lâcher son arme, l'individu continuait d'avancer vers les militaires qui, dos à un grillage et ne pouvant plus reculer, faisaient usage de leur pistolet pour se protéger et stopper son action.", a précisé le procureur Éric Vaillant. "Ils tiraient chacun au moins une cartouche et touchaient l'individu au thorax".

L'homme est décédé sur place. Il était défavorablement connu des services de la gendarmerie et de la justice, notamment pour violences aggravées, outrage, dégradations.

Le parquet de Grenoble a ouvert deux enquêtes, une sur l'agression commise par l'homme décédé à l'encontre de ses parents, l'autre sur les tirs des gendarmes.