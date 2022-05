Drame dans les Cuves de Sassenage : qui était la spéléologue morte piégée dans la grotte ?

Aguerrie, cette professionnelle dans l'accompagnement des sports de nature depuis 1989 se décrivait comme "montagnarde dans l'âme", sur le site du Bureau des Moniteurs du Vercors. Elle était guide de spéléologie et descente de canyon, accompagnatrice en montagne, qualifiée VTT et raquettes, ainsi que monitrice de ski de fond et randonnée nordique.

Selon le maire de Sassenage, Christian Coigné, "elle connaissait très bien le parcours" et "connaissait les Cuves depuis trente ans". L'enseignante et le second guide, réfugiés dans une cavité souterraine, ont été retrouvés sains et saufs, et ramenés à la surface. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble, elle est confiée au peloton de gendarmerie de haute montagne.