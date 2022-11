Isère : explosions et incendie sur le site Seveso d'Arkema, pas de risque chimique

Selon les premières constatations, le feu d'origine électrique a entraîné une explosion et un dégagement de fumée. "L'incendie a été rapidement contenu par les moyens internes de l'exploitant, rejoints par 83 sapeurs-pompiers et les équipes spécialisées du SDIS 38. Il a été rapidement maîtrisé", a fait savoir la préfecture vers 10 h 15.

L'incident n'a occasionné aucune victime et n'a pas engendré de risque chimique, selon les autorités. "Aucun déversement de produit ou pollution et aucune toxicité n'a été relevée. Le SDIS38 maintient sur place une équipe de surveillance. Il est donc mis fin aux consignes de confinement de la population et à toutes les mesures de coupures de circulation aux abords du site", indique la préfecture.

L'usine Arkema de Jarrie est la plus importante unité de production d'eau oxygénée du groupe. Ses produits sont principalement utilisés pour le blanchiment et la désinfection, selon le site internet d'Arkema.