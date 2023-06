Isère : pour pénétrer chez des personnes âgées, le voleur prétextait que son chat était sur leur balcon

Après les faux plombiers, les faux policiers, l'arnaque au verre d'eau ou encore l'arnaque à la poubelle, les policiers de l'Isère sont tombés sur un nouveau vol par ruse sévissant dans la région.

Pendant plusieurs mois, les enquêteurs de la sûreté départementale de l'Isère ont mené des investigations pour tenter d'identifier un individu suspecté de plusieurs faits commis entre septembre 2022 et début juin 2023 à Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Hères.

"Le mode opératoire le plus caractéristique de ce voleur consistait à se présenter à la porte de la personne âgée qu'il avait préalablement repérée et de lui indiquer que son chat était tombé sur le balcon de la personne. S'introduisant sous ce prétexte fallacieux chez les victimes, il visitait leur domicile pour y dérober argent et valeurs. Il exhibait parfois également une arme voire usait de violences à l'égard des victimes comme lors de faits datant du 31 décembre dernier", détaille le procureur de la République de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré.