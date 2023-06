Piégée par un micro dissimulé dans un doudou, une assistante maternelle condamnée pour maltraitance

Grâce à ces enregistrements, les parents ont pu confirmer leurs inquiétudes, en découvrant le cauchemar subi par leur fillette : ils constatent alors que l'assistance maternelle hurle sur des enfants en pleurs, tenant des propos insultants et humiliants. Selon eux, elle aurait aussi eu des gestes violents. "Dans ces audios, on l'entend porter les enfants et les jeter par terre ou sur le canapé, puis on entend le bébé hurler. Les enfants sont rabaissés toute la journée, en des termes très vulgaires comme 'sale bébé de merde', 'vous me fatiguez', 'vos couches sont pleines de pisse'...", décrivait la mère en mars dernier. Elle avait décidé de porter plainte contre la quinquagénaire, suivie ensuite par une autre famille.

Après avoir nié ces comportements en garde à vue, l'assistante maternelle a finalement confié lors de l'audience sa "honte" : elle a décrit ces épisodes de violence comme un "dérapage", affirmant avoir été "dépassée" et de n'avoir pas su gérer une très grande fatigue, selon le Dauphiné Libéré. "J’ai encore les cris des enfants dans la tête, je n’en dors plus. (...) Je suis sincèrement désolée", a-t-elle notamment déclaré, en sanglots, citée par le quotidien régional.

La nourrice exerçait sur la commune de la Tour-du-Pin, près de Grenoble, et avait plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, selon Actu.fr. D'autres parents ont aussi dressé le portrait de la prévenue, cette fois plus nuancé : certains l'ont décrite comme "méchante", d'autres "attentive". Huit à dix mois de sursis probatoire avaient été requis contre elle, outre l'interdiction professionnelle définitive. La mise en cause avait un casier judiciaire vierge et n'avait pas fait l'objet d'accusations du même ordre par le passé, selon le parquet.