Un couple retrouvé mort en Isère : un appel à témoins lancé pour localiser leur fils de 15 ans

Les gendarmes de la Section de recherches de Grenoble ont lancé, jeudi 30 novembre, un appel à témoins pour localiser le jeune Valentin, 15 ans, introuvable depuis lundi. Leurs parents de l'adolescent ont été retrouvés morts par balles et calcinés dans la maison familiale de Châteauvilain, une petite commune de l'Isère.

Que s'est-il passé à Châteauvilain ? C'est que cherchent à découvrir les gendarmes. La Section de recherches de Grenoble a lancé, jeudi 30 novembre, un appel à témoins pour localiser le fils du couple retrouvé mort, calciné dans leur maison. L'autopsie a montré que les parents de Valentin Nurdin, 15 ans, étaient tous deux porteurs de plaies par arme à feu à la tête.

Mesurant 1,73 m, de corpulence plutôt mince avec une allure sportive, l'adolescent, introuvable depuis lundi 27 novembre et qui pourrait être un témoin capital dans cette affaire, porte des lunettes, a les yeux marron et les cheveux mi-longs. Selon les forces de l'ordre, il pourrait se trouver dans le Nord-Isère ou du côté de la Drôme, autour de Saint-Vallier ou Saint-Uze. France Bleu rapporte que la famille aurait une résidence secondaire dans le département. RTL ajoute par ailleurs que le véhicule familial, une Citroën Picasso, qui avait d'abord disparue, a été retrouvée accidentée entre Grenoble et Valence.

Un numéro vert, totalement gratuit, a été ouvert pour toute information : 0 800 20 01 42.