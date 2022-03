Isère : un homme de 25 ans soupçonné d'au moins dix viols et agressions sexuelles écroué

C'est au début du mois de janvier qu'un avocat grenoblois, Me Arnaud Lévy Soussan, a informé les policiers locaux que quatre jeunes femmes indiquant avoir été victimes de viols et agressions sexuelles l’avaient contacté et souhaitaient déposer plainte. Après que celles-ci ont été entendues, le parquet de Grenoble ouvrait immédiatement une enquête pour ces faits.

"Les investigations ont révélé qu'au moins 10 femmes ont été victimes de viols et/ou d’agressions sexuelles, par cet individu qui se faisait appeler Glenn. Elles étaient âgées de 18 à 25 ans au moment des faits, commis principalement entre 2019 et 2021, à Grenoble et dans les environs", indique ce vendredi le procureur de la République de Grenoble dans un communiqué.

Le magistrat précise que ces viols ou agressions avaient "souvent été commis à l’occasion ou après des soirées privées" et que "le mis en cause s’attaquait à des jeunes femmes dont l’état de vigilance était relâché, parce qu’endormies, parfois alcoolisées ou sous l’empire de produits stupéfiants consommés volontairement". Il précise qu'il "n'est pas question dans cette affaire, à ce stade, de GHB consommé à l’insu des victimes."