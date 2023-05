Isère : un homme mis en examen pour "tentative de meurtre" sur un policier lors d'un contrôle routier

Hospitalisé à Lyon, le policier, âgé de 53 ans, souffre "d’un traumatisme crânien et d’une fracture ouverte à une jambe". Un certificat médical fait état d'une incapacité totale de travail supérieure à 45 jours, selon le parquet de Vienne.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait part mercredi sur Twitter de son "plein soutien" au policier blessé, "victime de ce terrible refus d'obtempérer". Dans un communiqué, le préfet de l’Isère Laurent Prévost a de même exprimé "son soutien le plus total au commandant et à ses coéquipiers" à la suite de cet accident qui s'était produit la veille de l’hommage national présidé par le chef de l’État à Roubaix en l’honneur des trois policiers tués dimanche dans une collision avec un véhicule dont le conducteur était fortement alcoolisé et positif à l'usage de stupéfiants.