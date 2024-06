Ce mercredi matin, un mineur âgé de 17 ans a agressé l'un de ses éducateurs au couteau avant d'être maîtrisé par les gendarmes. Les faits ont eu lieu sur la commune de La Tour en Isère. Les pronostics vitaux de l'éducateur et du mineur sont engagés.

Deux personnes entre la vie et la mort et un moment de panique pour les personnels encadrants notamment. Ce mercredi matin, vers 10h, un appel a été passé aux forces de l'ordre pour signaler le comportement inquiétant d'un mineur au sein du foyer d'hébergement pour mineurs non accompagnés situé à La Tour en Isère.

Selon les personnes présentes dans l'établissement, le jeune homme âgé de 17 ans, porteur d'un couteau, s'était enfermé dans sa chambre, avec ses deux éducateurs qu'ils menaçaient avec son arme blanche. "Le mineur aurait ensuite mis le feu à son lit avant d'asséner plusieurs coups de couteau à l'un de ses deux éducateurs, le blessant grièvement. Les gendarmes auraient alors fait irruption dans sa chambre après en avoir brisé la porte puis tenté vainement de l'interpeller à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique avant de faire usage d'une arme de service compte tenu de sa dangerosité", détaille Karline Bouisset, procureure de la République de Bonneville dans un communiqué.

Le mineur et son éducateur hospitalisés

Une fois l'individu hors de portée de nuire, les militaires ont porté secours à l'éducateur puis à son agresseur. Les deux ont été immédiatement conduits par les pompiers dans des centres hospitaliers distincts. Selon la procureure, les pronostics vitaux des deux individus étaient engagés au moment de leur transfert.

L'incendie, parti de la chambre du mineur et qui a gagné deux des trois niveaux du foyer, a pu être maitrisé.

Deux enquêtes ouvertes

La section de recherches de Chambéry est chargée d'enquêter sur les faits qualifiés à ce stade de "séquestration, menaces avec arme, tentative de meurtre sur personnes chargées d'une mission de service public, acte de destruction par un moyen dangereux". Ces faits pourraient être requalifiés en cas de décès de l'une des deux personnes blessées.

L'inspection générale de la gendarmerie nationale est quant à elle chargée d'établir les conditions précises de l'usage de l'arme par le militaire.