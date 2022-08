Isère : une commune interdit aux mineurs de sortir après 22h

Couvre-feu pour les moins de 18 ans d'une commune iséroise. Depuis le 30 juillet, et ce, jusqu'au 30 septembre, les mineurs d'un quartier de la commune de Charvieu-Chavagneux, non accompagnés d'un parent, ne pourront plus se promener la nuit. Une mesure révélée par Le Dauphiné Libéré. Cet arrêté municipal fait suite à des "dégradations de la clôture" d'une école, des dégradations et des tags aux abords et sur "un centre social du quartier populaire des Acacias", un quartier où se produisent des "attroupements intempestifs de plusieurs dizaines d'individus mineurs, créant de nouveaux troubles à l'ordre public", détaille la mairie.