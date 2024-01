Ivre, une Irlandaise en short et t-shirt se perd dans la montagne en pleine nuit

Une Irlandaise de 19 ans s'est perdue dans la nuit de mardi à mercredi dans une forêt du massif de l'Oisans (Isère). Peu vêtue malgré le froid, la jeune femme venait de quitter une discothèque des Deux-Alpes et tentait, en vain, de regagner son logement. Elle a été sauvée in extremis par la CRS Alpes.

La fête aurait pu très mal finir pour cette touriste venue profiter des pistes de ski françaises. Vers 4h du matin mercredi, une Irlandaise âgée de 19 ans qui avait semble-t-il un peu trop bu a quitté une discothèque de la station des Deux-Alpes en short et en t-shirt, malgré le froid et la neige, cherchant à regagner seule son domicile. Désorientée, la jeune femme n'a jamais atteint son logement et s'est égarée dans la forêt voisine.

Retrouvée 3 heures plus tard

Perdue dans la nature, la jeune femme est parvenue à composer le 112, le numéro européen réservé aux appels d’urgence, sans toutefois réussir à communiquer sa position exacte aux secouristes, pas plus que ses coordonnées téléphoniques. "Comme cela arrive parfois quand un étranger fait le 112, à l'autre bout du fil, il est impossible d'identifier le numéro", rappelle France Bleu Isère qui rapporte cette mésaventure.

L'Irlandaise a ensuite contacté son père pour lui demander de l'aide. Et c'est finalement lui qui, dans la foulée, va se rapprocher de la CRS Alpes pour transmettre le numéro de téléphone de sa fille. Les policiers ont alors pu envoyer un SMS à la victime et, grâce au système GendLoc (système de géolocalisation par GPS développé par la Gendarmerie nationale française pour la gestion des secours), à la localiser aux alentours de 7h du matin.

À leur arrivée, les sauveteurs ont retrouvé la jeune touriste avec quelques contusions, probablement consécutives à des chutes sur son parcours, et en légère hypothermie. Un état qui a justifié son transfert aux urgences du CHU de Grenoble, où elle a été soignée.

"Une miraculée"

"On peut dire que c'est une miraculée, car seule, si peu vêtue comme elle l'était, elle n'aurait pas pu résister longtemps au froid", a réagi auprès du quotidien régional le commandant Ludovic Saint Bonnet, à la tête de la CRS Alpes, soulignant que l'Irlandaise n'est pas la première à s'être perdue en sortant de cette boîte de nuit de la station. "Certains sont morts et n'ont pas eu la chance de cette jeune femme d'être retrouvés à temps par les secours."