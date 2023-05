Alerte enlèvement : une fillette de 10 ans kidnappée en Isère, son père suspecté

Une alerte enlèvement a été déclenchée jeudi soir après qu'une fillette de 10 ans, accompagnée de sa mère, a été enlevée de force jeudi matin par son père à Fontaine, en Isère, a annoncé le parquet de Grenoble. "Suite à l'enlèvement ce matin à Fontaine de la jeune Eya par son père et un deuxième homme encagoulé, l'alerte enlèvement est déclenchée", a annoncé le procureur Eric Vaillant dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, il avait indiqué que la jeune fille avait été enlevée vers 08h15 pendant qu'elle marchait avec sa mère dans la rue, devant un établissement scolaire.

Le suspect, Khaled Sassi, père d'Eya, est un homme de 53 ans, avec des yeux marron, susceptible de circuler à bord d'un véhicule de couleur gris, une Peugeot de type 306 immatriculé AD-663-TF, a précisé le procureur de la République. Il portait un sweat marron/beige à capuche et un pantalon de survêtement. Eya, elle, mesure 1m60, a les yeux de couleur marron, les cheveux longs (en dessous des fesses) et bruns. Elle est de corpulence normale, décrite comme faisant plus âgée que son âge. Elle était habillée d'un "pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches, de type veste de football américain" et portait des chaussures noires. Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.