"Opération commando" dans un cimetière de l'Isère : "Ils se sont attaqués aux statuettes de la Vierge"

Mardi matin, une famille qui venait se recueillir sur une tombe au cimetière de l'Argentière à Fontaine a constaté que sa statuette de la Vierge avait disparu. Vingt familles ont déjà fait le même constat, mais il pourrait y avoir davantage de victimes. Plusieurs plaintes ont été déposées et une enquête ouverte par le parquet de Grenoble.

Pour Denis Miniconi, adjoint au maire de Fontaine (Isère), pas de doute : "C'est une opération commando" qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans le cimetière de l'Argentière sur la commune qui compte 2100 tombes. "Ils savaient ce qu'ils voulaient, c'était très ciblé. Ils se sont attaqués aux statuettes de la Vierge, exclusivement, et sont repartis avec un certain nombre d'entre elles", réagit-il auprès de TF1info ce mercredi.

C'est une famille qui, en allant se recueillir sur la tombe d'un proche, mardi matin vers 7 heures, a réalisé que sa statuette en bronze s'était volatilisée. Au fil des heures, plusieurs autres ont fait le même constat. "Une vingtaine de statues en bronze ou en métal, qui ont de la valeur, a disparu. Les malfaiteurs étaient forcément plusieurs, car ces objets mesurent entre 20 et 50 centimètres et pèsent très lourd. De surcroît, ils ont dû en desceller certaines", poursuit l'élu, convaincu que les malfaiteurs étaient plusieurs et qu'ils ont agi avec des outils et une fourgonnette.

Des Siciliens très croyants

Selon la Ville, la grande majorité des familles touchées sont des Italiens, et plus précisément, des Siciliens. "Cette communauté est importante à Fontaine. Ce sont des gens très croyants, très attachés à la religion. Ils sont aujourd'hui très choqués. Non seulement par les vols, mais aussi parce que ceux-ci ont été commis à quelques jours de Noël, dans un cimetière", nous explique Denis Miniconi.

Comment les malfaiteurs ont-ils pu s'introduire dans le cimetière, fermé la nuit ? "Nous ne savons pas par où ils sont passés, mais il n'y a aucune trace d'effraction au niveau des entrées et pas de casse sur le site. Quatre statuettes ont été retrouvées au sol, nous laissant penser que les voleurs ont été mis en fuite par l'arrivée de cette famille matinale", continue l'adjoint.

Récemment, la mairie de Fontaine a fait installer des caméras sur le site. Malheureusement, celles-ci ne seront opérationnelles qu'en janvier... Toutefois, s'il n'y a pas de témoins des faits, la police réalise un travail de fourmi. Des relevés d'empreintes et des constatations ont été réalisés par les enquêteurs de la police technique et scientifique sur le site et sur les quatre statuettes retrouvées. Elles sont en cours d'analyse pour tenter d'identifier les auteurs de ces faits.

Une enquête ouverte

Sur X (anciennement Twitter), le préfet Louis Laugier a condamné les dégradations survenues au cimetière de l’Argentière. Il a également adressé son soutien au maire Franck Longo et aux familles concernées par ces délits.

Contacté ce mercredi au sujet de cette affaire, le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, indique que pour l'heure, trois plaintes ont été déposées et qu'une enquête a été ouverte. La mairie appelle toutes les familles de Fontaine qui ont une concession au cimetière à aller vérifier si rien ne leur a été dérobé et à déposer plainte dans le cas contraire.