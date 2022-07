Quatre ans après l'effondrement du pont de Gênes, l'heure du procès

Le 14 août 2018, le pont Morandi de Gênes, situé en Italie - un axe essentiel pour les trajets locaux et internationaux - s'effondrait, causant la mort de 43 personnes, dont cinq enfants. Une trentaine de véhicules s'étaient écrasés 45 mètres plus bas. Cette tragédie avait permis de mettre en lumière le mauvais état des routes et des ponts dans la péninsule i. Le procès de cette catastrophe, très attendu, s'ouvre ce jeudi 7 juillet 2022, près de quatre ans après le drame. 59 personnes seront sur le banc des accusés.

Les familles des 43 victimes attendent avec impatience, mais également avec beaucoup d'anxiété, le début du procès dans cette ville portuaire du nord de l'Italie. "C'est une tristesse infinie, mais il ne faut pas baisser la garde car, en Italie, les procès sont longs et malheureusement souvent avec des issues défavorables aux victimes", a déclaré Egle Possetti, présidente du Comité des proches des victimes du pont Morandi.