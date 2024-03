Ivry-sur-Seine : un proviseur menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son abaya

Trois individus vont être jugés le 31 mai pour avoir menacé de mort le proviseur du lycée Romain Rolland, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Une lycéenne avait été exclue pour "atteinte à la laïcité" pour avoir refusé de retirer son abaya. Deux hommes et l'ancienne élève, nés entre 2003 et 2025, comparaîtront au tribunal judiciaire de Paris.

C'est une affaire, révélée par Le Figaro, qui fait écho à celle du lycée parisien Maurice Ravel. Trois individus seront jugés le 31 mai à Paris pour avoir menacé de mort sur internet le proviseur du lycée Romain Rolland, à Ivry-sur-Seine, accusé d'avoir voulu retirer de force l'abaya d'une élève, a appris TF1info auprès du parquet de Paris.

Tout a débuté le 11 juin dernier, après un signalement de la préfecture du Val-de-Marne sur la plateforme Pharos, relatif à des propos de Meissa S., une lycéenne qui affirmait sur TikTok et X (ex-Twitter), selon une source proche de l'enquête, avoir été "victime d'une forme de harcèlement ayant abouti, in fine, à son exclusion" du lycée Romain Rolland sur la commune d'Ivry-sur-Seine. "Dans des termes injurieux", elle expliquait "avoir refusé de retirer ses vêtements islamiques", en dépit de la demande du chef d'établissement. Dans la foulée, sur les réseaux, deux hommes, Eloïm W. et Jules L., ont "par réaction" posté "des messages menaçants et particulièrement violents".

Tous sont nés entre octobre 2003 et mai 2005. Eloïm W. est poursuivi pour "menace de mort sur personne chargée de mission de service public (PCMSP)" et "cyberharcèlement ayant entraîné une interruption totale de travail (ITT) supérieure à huit jours", Jules L. de "menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens".

Quant à Meissa S., elle devra répondre de "cyberharcèlement ayant entraîné une ITT supérieurs à huit jours" et de "divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou localiser une personne et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens".

Concernant le cyberharcèlement, le parquet a précisé à TF1info que publier un message unique est constitutif de l'infraction, dès lors que l'auteur de celui-ci ne pouvait ignorer qu'il s'inscrit dans un contexte de réitération à visée péjorative. La peine encourue est de deux ans.