Izïa Higelin évoque un lynchage d'Emmanuel Macron en plein concert, une enquête ouverte

Sur scène, la chanteuse a poursuivi sa diatribe en ajoutant : "Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois..."

"Je vois déjà le gros titre de Nice-Matin demain : Izïa appelle au meurtre de Macron", aurait ajouté l'artiste, selon des propos rapportés par le quotidien régional. Les gendarmes auraient par ailleurs tenté d'interroger Izïa Higelin à l'issue de son passage sur scène, sans succès.