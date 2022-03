"J’ai cru que c’étaient mes derniers moments" : comment une bijoutière a mis en fuite ses agresseurs

À 500 mètres des Champs-Élysées, la bijouterie de luxe "Time in motion" est toujours fermée en ce 28 mars. Plus aucune marchandise n’est exposée. Toutes les montres sont sécurisées dans un coffre. Pour cause, la gérante de ce magasin a été victime d’un braquage mercredi 23 mars. Toujours sous le choc, elle a accepté, malgré l’émotion, de raconter ces quelques minutes. "J’ai cru que c’étaient mes derniers moments, que je ne pourrais plus voir ma fille", témoigne-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.